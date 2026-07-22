Janjgir News: शराब पीकर गाड़ी चलाना पड़ा भारी, कोर्ट ने सुनाई अनोखी सजा,30 दिन तक थाने में लगानी होगी झाड़ू

Chhattisgarh News: शराब पीकर वाहन चलाने वालों के लिए जांजगीर की अदालत ने एक अनोखी मिसाल पेश की है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) न्यायालय ने एक शराबी वाहन चालक को सिर्फ आर्थिक दंड ही नहीं, बल्कि 30 दिनों तक सामुदायिक सेवा करने की सजा भी सुनाई है। अब आरोपी को रोजाना तीन घंटे कोतवाली थाना जांजगीर में साफ-सफाई करनी होगी, साथ ही शहर के प्रमुख चौक-चौराहों पर लोगों को शराब पीकर वाहन नहीं चलाने के लिए जागरूक भी करना होगा। यह फैसला सड़क सुरक्षा और सामाजिक जिम्मेदारी का संदेश देने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।