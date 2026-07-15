Job Fair: जांजगीर में रोजगार का सुनहरा अवसर, 820 पदों पर होगी भर्ती, 25 हजार रुपये तक मिलेगी सैलरी

रोजगार अधिकारी ने बताया कि रोजगार मेले में निजी क्षेत्र की प्रतिष्ठित कंपनियां परिश्रम रिसोर्सेज प्रा. लि., गुरुग्राम, चौतन्य इंडिया फाइनेंस प्रा. लि., रायगढ़ तथा एस.आई.एस. सिक्योरिटी सर्विस, जशपुर भाग लेंगी। मेले में कुल 820 रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी। इनमें परिश्रम रिसोर्सेज प्रा. लि. द्वारा मीटर इंस्टॉलेशन के 200 पद एवं पिकर एवं पैकर के 500 पद, चौतन्य इंडिया फाइनेंस प्रा. लि. द्वारा फील्ड ऑफिसर के 20 पद तथा एस.आई.एस. सिक्योरिटी सर्विस द्वारा सिक्योरिटी गार्ड के 100 पदों पर भर्ती की जाएगी।