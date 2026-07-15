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जांजगीर चंपा

Job Fair: जांजगीर में रोजगार का सुनहरा अवसर, 820 पदों पर होगी भर्ती, 25 हजार रुपये तक मिलेगी सैलरी

Job Fair 2026: निजी क्षेत्र की कंपनियों में 820 पदों पर भर्ती की जाएगी। 10वीं, 12वीं और आईटीआई पास अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। चयनित उम्मीदवारों को 15,000 से 25,000 रुपये तक मासिक वेतन मिलेगा।
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जांजगीर चंपा

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Love Sonkar

Jul 15, 2026

Jobs in Chhattisgarh

रोजगार का सुनहरा अवसर 820 पदों पर होगी भर्ती (Photo Patrika)

Jobs in Chhattisgarh: युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र, जांजगीर-चांपा द्वारा 17 जुलाई 2026 (शुक्रवार) को प्रातः 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई), कुलीपोटा, जांजगीर में एक दिवसीय रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा।

निजी क्षेत्र में रोजगार का अवसर

रोजगार अधिकारी ने बताया कि रोजगार मेले में निजी क्षेत्र की प्रतिष्ठित कंपनियां परिश्रम रिसोर्सेज प्रा. लि., गुरुग्राम, चौतन्य इंडिया फाइनेंस प्रा. लि., रायगढ़ तथा एस.आई.एस. सिक्योरिटी सर्विस, जशपुर भाग लेंगी। मेले में कुल 820 रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी। इनमें परिश्रम रिसोर्सेज प्रा. लि. द्वारा मीटर इंस्टॉलेशन के 200 पद एवं पिकर एवं पैकर के 500 पद, चौतन्य इंडिया फाइनेंस प्रा. लि. द्वारा फील्ड ऑफिसर के 20 पद तथा एस.आई.एस. सिक्योरिटी सर्विस द्वारा सिक्योरिटी गार्ड के 100 पदों पर भर्ती की जाएगी।

यह होगी शैक्षणिक योग्यता

इन पदों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10वीं, 12वीं एवं आईटीआई निर्धारित की गई है। मीटर इंस्टॉलेशन पद के लिए 10वीं, 12वीं के साथ आईटीआई उत्तीर्ण अभ्यर्थी पात्र होंगे। चयनित अभ्यर्थियों को 15 हजार से 25 हजार रुपये प्रतिमाह तक वेतन प्रदान किया जाएगा। अभ्यर्थियों की आयु सीमा 18 से 45 वर्ष निर्धारित है तथा चयनित उम्मीदवारों का कार्यक्षेत्र जांजगीर-चांपा सहित छत्तीसगढ़ राज्य रहेगा।

ये होंगे दस्तावेज

रोजगार मेले में भाग लेने के इच्छुक अभ्यर्थियों को अपने समस्त शैक्षणिक प्रमाण-पत्रों की मूल एवं छायाप्रति, जिला रोजगार कार्यालय का रोजगार पंजीयन कार्ड तथा आवश्यक दस्तावेज साथ लेकर निर्धारित तिथि एवं समय पर उपस्थित होने की अपील की गई है। अधिक जानकारी के लिए जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र, जांजगीर-चांपा से संपर्क किया जा सकता है।

रोजगार अधिकारी ने की अपील

जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र ने पात्र अभ्यर्थियों से निर्धारित तिथि और समय पर सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ रोजगार मेले में उपस्थित होने की अपील की है। अधिक जानकारी के लिए अभ्यर्थी जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र, जांजगीर-चांपा से संपर्क कर सकते हैं। यह रोजगार मेला निजी क्षेत्र में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए बेहतर अवसर साबित हो सकता है, जहां एक ही स्थान पर विभिन्न कंपनियों में साक्षात्कार देकर रोजगार पाने का मौका मिलेगा।

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Updated on:

15 Jul 2026 05:35 pm

Published on:

15 Jul 2026 05:35 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Janjgir Champa / Job Fair: जांजगीर में रोजगार का सुनहरा अवसर, 820 पदों पर होगी भर्ती, 25 हजार रुपये तक मिलेगी सैलरी

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