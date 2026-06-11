मैं छत्तीसगढ़ के शिक्षा मंत्री के खिलाफ शिकायत करना चाहता हूं, अभ्यर्थियों ने CM हेल्पलाइन में लगाई गुहार, जानें वजह

अधिकारी: क्या इस संबंध में आपके नाम कोई आधिकारिक पत्र जारी हुआ है, सर?

शिकायतकर्ता: नहीं सर, हमारे नाम कोई पत्र जारी नहीं हुआ है। हमने केस किया था, हम योग्य अभ्यर्थी हैं। हाईकोर्ट का आदेश हमारे पास है, लेकिन जब हम विभाग के पास जाते हैं तो कहा जाता है कि यह मंत्रियों के स्तर का मामला है। और जब मंत्रियों के पास जाते हैं तो कहा जाता है कि यह कैबिनेट स्तर पर लंबित है। 28 सितंबर का आदेश है, और अब समय सीमा भी निकल रही है। अब 2026 का जून महीना चल रहा है, इसलिए हम आगे की कार्रवाई के लिए शिकायत दर्ज कराना चाहते हैं।