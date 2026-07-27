Niladri Vijay 2026: माता लक्ष्मी को मनाने भगवान जगन्नाथ चढ़ाएंगे रसगोला, जानें कैसे इस परंपरा से मिला था ओडिशा रसगोला को GI टैग

श्रीजगन्नाथ मंदिर के सेवायतों और धार्मिक विद्वानों के अनुसार, नीलाद्री विजय भगवान जगन्नाथ (Jagannath Temple Puri) और माता लक्ष्मी के दिव्य प्रेम एवं मिलन का उत्सव है। मान्यता है कि जब भगवान अपने भाई-बहन के साथ रथयात्रा पर गुंडिचा मंदिर निकल गए थे, तो माता लक्ष्मी श्रीमंदिर में ही छूट गई थीं। इससे माता अत्यंत क्रोधित हो गईं। जब भगवान बाहुड़ा यात्रा संपन्न कर लौटे, तो देवी लक्ष्मी ने नाराजगी व्यक्त करते हुए श्रीमंदिर का मुख्य द्वार (सिंहद्वार) भीतर से बंद कर दिया। भगवान जगन्नाथ ने माता का गुस्सा शांत करने के लिए उन्हें पारंपरिक रूप से रसगोला और सुंदर 'काली साड़ी' भेंट की।