Navratri Special: आस्था का चमत्कार! छत्तीसगढ़ के इस मंदिर में जवारा स्नान से भर जाती है सूनी गोद! क्या है रहस्य ? जानिए

श्री सिद्ध शक्ति पीठ मां महामाया देंवी मंदिर में तीन प्रकार की ज्योति प्रधान ज्योति, अखण्ड ज्योति तथा नवरात्रि में भक्तों द्वारा जलाई गई ज्योति प्रज्ज्वलित होती है। 1994 से अखण्ड ज्योति स्थायी रूप से प्रज्वलित है। माताजी के मंदिर के नीचे तलघर हैं, जिसमें महाकाली की मूर्ति विद्यमान है। मंदिर के ऊपर प्रथम माले पर अष्टभुजी देवी की प्रतिमा है तथा द्वितीय माले पर त्रिपुर सुंदरी देवी की प्रतिमा है। दोनों ही स्वत: प्राण-प्रतिष्ठित हैं। मंदिर के समीप ही शनिदेव तथा शिव मंदिर स्थापित है तथा साथ में नौ ग्रह भी विराजमान हैं। प्रति वर्ष की तरह इस वर्स भी मेला का आयोजन किया जा रहा है। नवरात्रि में तिथि के अनुसार तथा अन्य दिनों में परंपरानुसार माता को भोग चढ़ाया जा रहा है।