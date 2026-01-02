नक्सल गढ़ में विकास की दस्तक, अबूझमाड़ के कुतुल में पहली बार गूंजी मोबाइल की घंटी

आपको बता दें कि तेलंगाना और छत्तीसगढ़ की सीमा पर बीजापुर जिले में बसे घने जंगल वाले गांव कोंडापल्ली में पहली बार मोबाइल टावर लगाया गया है। जबकि सालों से इस गांव में सड़क, बिजली और पीने के पानी जैसी सुविधाएं नहीं थीं। अब जब पहली बार गांव में मोबाइल नेटवर्क आया तो गांववालों में पहले कभी नहीं देखा गया जश्न का माहौल देखा गया। टावर चालू होने की घोषणा होते ही गांववालों में उत्साह की लहर दौड़ गई। महिलाएं, पुरुष, बच्चे सभी रैली की शक्ल में टावर वाली जगह पर पहुंचे। गांववालों ने पारंपरिक तरीके से टावर की पूजा की। लोग इमोशनल हो गए और ढोल की थाप पर नाचने लगे।