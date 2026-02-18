AI Impact Summit 2026 : AI की दुनिया को बड़ा बनाने वाले मास्टरमाइंड कौन हैं? उनके बारे में जानिए

एआई के मास्टरमाइंड
AI Impact Summit 2026 : दुनिया में पिछले कुछ वर्षों से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (Artificial Intelligence) का काफी शोर मचा हुआ है। एआई की कार्यशैली और उसके परिणाम से लोग चमत्कृत हो रहे हैं। भारत में एआई इम्पैक्ट समिट (AI Impact Summit) का आयोजन चल रहा है और इसमें दुनिया के एआई के महारथी भी शामिल होने पहुंचे हैं। आइए यहां जानते हैं कि एआई की दुनिया को बड़ा बनाने वाले सैम ऑल्टमैन, डारियो अमोदेई से लेकर अरविंद श्रीनिवास तक कौन हैं?
India AI Impact Summit 2026