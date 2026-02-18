18 फ़रवरी 2026,

बुधवार

Patrika Special News

AI Impact Summit 2026 : AI की दुनिया को बड़ा बनाने वाले मास्टरमाइंड कौन हैं? उनके बारे में जानिए

AI Impact Summit India : भारत मंडपम (Bharat Mandapam) में इस समय एआई इम्पैक्ट समिट 2026 चल रहा है। इसमें एआई के कई मास्टरमाइंड पहुंचे हैं। आइए, यहां एआई की दुनिया को विशाल बनाने वाले कुछ प्रमुख हस्तियों के बारे में जानते हैं।

6 min read
Google source verification

भारत

image

Swatantra Mishra

Feb 18, 2026

AI Impact Summit 2026

एआई के मास्टरमाइंड

AI Impact Summit 2026 : दुनिया में पिछले कुछ वर्षों से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (Artificial Intelligence) का काफी शोर मचा हुआ है। एआई की कार्यशैली और उसके परिणाम से लोग चमत्कृत हो रहे हैं। भारत में एआई इम्पैक्ट समिट (AI Impact Summit) का आयोजन चल रहा है और इसमें दुनिया के एआई के महारथी भी शामिल होने पहुंचे हैं। आइए यहां जानते हैं कि एआई की दुनिया को बड़ा बनाने वाले सैम ऑल्टमैन, डारियो अमोदेई से लेकर अरविंद श्रीनिवास तक कौन हैं?

image

MP Budget 2026 Highlights : मोहन सरकार ने खोला सौगातों का पिटारा, अबतक का सबसे बड़ा बजट पेश

MP Budget 2026 Highlights
भोपाल

