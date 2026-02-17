जाति व्यवस्था की दीवार से एक-एक ईंट उखाड़ फेंक रहीं हैं शर्मिष्ठा और सविता जैसी महिलाएं, पढ़िए उनके संघर्षों की कहानियां

ओडिशा की शर्मिष्ठा को झेलना पड़ा काफी अपमान
Odisha Dalit Women Sarmistha Sethi Struggle: देश में दलित और पिछड़ों को लेकर अभी भी समाज का रवैया बहुत ज्यादा बदला नहीं है। अभी ऐसा ही एक मामला ओडिशा के केंद्रपाड़ा जिले के नुआगांव (Anganwadi centre at Nuagaon, Odisha) से सामने आया है। नुआगांव के आंगनबाड़ी केंद्र में तीन महीने पहले एक 21 वर्षीय दलित सहायिका-सह-रसोइया की नियुक्ति हुई। समाज में अगड़ी जातियों के लोगों ने गोलबंद होकर यह फैसला लिया कि वह अपने बच्चों को इस केंद्र में नहीं भेजेंगे।
