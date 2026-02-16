Parental Care Leave: क्यों भारत में मां-बाप की सेवा के लिए पेड लीव की उठने लगी मांग ? जानिए

Parental Care Leave in India: दुनिया में सबसे ज्यादा युवाओं वाले देशों में भारत अब बहुत निचले पायदान पर चला गया है। यहां बुजुर्गों की आबादी में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। भारत में 0–24 वर्ष की आबादी सिर्फ 6.15 करोड़ है जबकि 15-29 वर्ग के आयु वाले युवाओं की आबादी सिर्फ 3.6 करोड़ के करीब है, जबकि देश में वरिष्ठ नागरिकों की आबादी लगभग 14.9 करोड़ के करीब है। इन बुजुर्गों का ख्याल रखने वाली सैंडविच जेनरेशन वाली आबादी कई तरह की परेशानियों से जूझ रही है। उन्हें अपने बुजुर्ग मां-पिता का ख्याल रखने में बहुत मुश्किल आती है। ऐसे में देश में पैरेंटल केयर ​लीव की मांग उठने लगी है।