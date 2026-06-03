Tax Advisor: भारत में हर 5 में से 1 व्यक्ति ले रहा टैक्स एक्सपर्ट की मदद, आखिर क्यों बढ़ रही सलाहकारों की जरूरत?

Tax Advisor: आजकल नौकरी, बिजनेस या ऑनलाइन काम करने वाले लोग टैक्स के उलझाऊ नियमों से रिटर्न भरने के चक्कर में काफी परेशान रहते हैं। इसी डर और उलझन से बचने के लिए भारत में टैक्स सलाहकारों (Tax Consultants) की मांग तेजी से बढ़ रही है। एक वैश्विक रिपोर्ट के अनुसार, पिछले एक साल में हर 5 में से 1 भारतीय 20% ने एक्सपर्ट्स की मदद ली है, जो कि दुनिया के बड़े देशों के बराबर है। लोग टैक्स सलाहकारों की मदद इसलिए ले रहे हैं ताकि वे बिना किसी गलती के सही तरीके से अपना टैक्स और रिटर्न भर सकें, कानूनी दिक्कतों से बच सकें और सरकार द्वारा मिलने वाली टैक्स छूट का पूरा फायदा उठाकर अपने पैसे बचा सकें।