टीम इंडिया का प्रतिनिधित्व करें छत्तीसगढ़ी, नए हेड कोच अमय खुरासिया ने बताया कैसे मिलेगी सफलता?

हेड कोच अमय खुरासिया (photo source- Patrika)
छत्तीसगढ़ क्रिकेट अब बदलाव के दौर में प्रवेश कर चुका है। रणजी ट्रॉफी में लगातार बेहतर प्रदर्शन की तलाश में जुटी छत्तीसगढ़ सीनियर क्रिकेट टीम को ऐसा कोच मिला है, जिसने न सिर्फ भारतीय क्रिकेट का ड्रेसिंग रूम देखा है, बल्कि मैदान और प्रशासन-दोनों दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाई है। पूर्व भारतीय क्रिकेटर और अनुभवी कोच अमय खुरासिया अब छत्तीसगढ़ क्रिकेट टीम के नए हेड कोच होंगे।
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