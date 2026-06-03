3 जून 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

Patrika Special News

टीम इंडिया का प्रतिनिधित्व करें छत्तीसगढ़ी, नए हेड कोच अमय खुरासिया ने बताया कैसे मिलेगी सफलता?

Chhattisgarh Cricket Team: पूर्व भारतीय क्रिकेटर और नए हेड कोच अमय खुरासिया ने छत्तीसगढ़ क्रिकेट टीम को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का रोडमैप तैयार किया है।

4 min read
Google source verification

रायपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Jun 03, 2026

Amay Khurasiya Interview

हेड कोच अमय खुरासिया (photo source- Patrika)

छत्तीसगढ़ क्रिकेट अब बदलाव के दौर में प्रवेश कर चुका है। रणजी ट्रॉफी में लगातार बेहतर प्रदर्शन की तलाश में जुटी छत्तीसगढ़ सीनियर क्रिकेट टीम को ऐसा कोच मिला है, जिसने न सिर्फ भारतीय क्रिकेट का ड्रेसिंग रूम देखा है, बल्कि मैदान और प्रशासन-दोनों दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाई है। पूर्व भारतीय क्रिकेटर और अनुभवी कोच अमय खुरासिया अब छत्तीसगढ़ क्रिकेट टीम के नए हेड कोच होंगे।

image

पूरी खबर पढ़ने के लिए लॉगिन करें।

बड़ी खबरें

View All

Patrika Special News

ट्रेंडिंग

Tax Advisor: भारत में हर 5 में से 1 व्यक्ति ले रहा टैक्स एक्सपर्ट की मदद, आखिर क्यों बढ़ रही सलाहकारों की जरूरत?

Tax Consultants, Tax Consultants Market in India
Patrika Special News

Genome Test : प्रिस्क्रिप्शन से पहले जीनोम टेस्ट; क्या इंडियन मेडिकल सिस्टम में आने वाला हैं नया रिवॉल्यूशन?

Genome test Personalized Medicine Genome Testing Barriers
Patrika Special News

Chhattisgarh Unique Place: यहां सब उल्टा-पुल्टा, उल्टी दिशा में बहता है पानी, उल्टी चलती है गाड़ी, देखकर चकरा जाएगा सिर

Chhattisgarh Unique place, Ultapani Mainpat
अंबिकापुर

हीटवेव का चौतरफा वार: बीमार मजदूर, खतरे में 3.4 करोड़ नौकरियां और $30 ट्रिलियन इकॉनमी का सपना

Heat wave Ground Report, Heat wave Effect on India, Heat wave health issues,
Patrika Special News

Chhattisgarh Forest: नेपाल और पाकिस्तान में मिलने वाली दुर्लभ मेंढक प्रजाति छत्तीसगढ़ में दिखी, वन्यजीव विशेषज्ञ भी हैरान

Chhattisgarh Forest
Patrika Special News
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.