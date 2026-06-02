Chhattisgarh Unique Place: छत्तीसगढ़ में एक ऐसा स्थल जहां सब उल्टा-पुल्टा, देखकर मामा शिवराज सिंह चौहान भी रह गए थे हैरान

अंबिकापुर। छत्तीसगढ़ के कुछ प्राकृतिक और पर्यटन स्थल अपने में रहस्य समेटे हुए हैं। इसे देखकर कई लोग जहां इन्हें प्रकृति का चमत्कार (Chhattisgarh Unique Place) तो कई इसे वैज्ञानिक कारण मानते हैं। ऐसा ही एक स्थल सरगुजा जिले के मैनपाट में स्थित है। इस जगह का नाम उल्टापानी (Ultapani Mainpat) है। यहां सब उल्टा-पुल्टा लगता है। अमूमन किसी भी स्थान पर पानी ढलान की दिशा में बहता है, लेकिन यहां पानी गुरुत्वाकर्षण के विपरीत चढ़ान की ओर बहता है। इसे देखकर कोई भी हैरान रह जाता है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान 8 जुलाई 2025 को मैनपाट के उल्टापानी पहुंचे थे। उन्होंने जब पानी को उल्टी दिशा में बहते देखा तो वे अचरज में पड़ गए थे।