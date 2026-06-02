Strike for MLA Arrest: तहसीलदार-नायब तहसीलदारों की हड़ताल जारी, बोले- जब तक विधायक की गिरफ्तारी नहीं होगी, यहीं बैठेंगे

अंबिकापुर। नायब तहसीलदार से मारपीट के विरोध में तहसीलदार और नायब तहसीलदारों का हड़ताल आज दूसरे दिन भी जारी रहा। वे सीतापुर विधायक की गिरफ्तारी (Strike for MLA Arrest) की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि जब तक विधायक की गिरफ्तारी नहीं होगी, वे हड़ताल पर रहेंगे। उन्हें राजस्व विभाग के अधिकारी-कर्मचारियों का समर्थन भी प्राप्त है। तहसीलदारों व नायब तहसीलदारों के हड़ताल पर रहने से तहसील कार्यालयों में कामकाज प्रभावित हो रहा है। बाबुओं के भरोसे कार्यालय चल रहे हैं।