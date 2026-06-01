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Naib Tehsildar Beaten Case: विधायक बोले- मैं किसी भी तरह के टेस्ट के लिए तैयार, चाहे वह नार्को टेस्ट ही क्यों न हो, देखें Video

Naib Tehsildar Beaten Case: नायब तहसीलदार ने की है नार्को टेस्ट की मांग, नायब तहसीलदार ने सीतापुर विधायक और उनके समर्थकों पर मारपीट का लगाया है आरोप, नायब तहसीलदार पर लगा है विधायक की बहन से बद्तमीजी का आरोप

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अंबिकापुर

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Ram Prawesh Vishwakarma

Jun 01, 2026

Naib Tehsildar Beaten case, Narco Test

Sitapur MLA RamKumar Toppo (Photo- Patrika)

अंबिकापुर। सीतापुर विधायक और नायब तहसीलदार का मामला (Naib Tehsildar Beaten Case) तूल पकड़ चुका है। नायब तहसीलदार से पिटाई के मामले में विधायक रामकुमार टोप्पो की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदेशभर के तहसीलदार और नायब तहसीलदार कामबंद-कलमबंद हड़ताल पर हैं। इसी बीच नायब तहसीलदार तुषार मानिक ने शासन से इस मामले में नार्को टेस्ट की मांग कर दी है। उन्होंने कहा है कि यदि मैंने उनकी बहन या एक अन्य महिला के साथ गलत व्यवहार किया है तो मेरा नार्को टेस्ट करा लें। इसके बाद विधायक, उनकी बहन व एक अन्य महिला का भी कराएं। इस पर विधायक रामकुमार टोप्पो ने कहा कि मैं किसी भी लेवल के जांच के लिए तैयार हूं, चाहे वह नार्को टेस्ट ही क्यों न हो।

सीतापुर विधायक रामकुमार टोप्पो ने कहा कि मैं शुरु से कहता आ रहा हूं कि हम निष्पक्ष जांच में पुलिस का पूरा सहयोग कर रहे हैं। इसमें जो भी जांच की मांग होगी, मैं सभी जांच के लिए तैयार हूं। यदि नार्को टेस्ट (Narco test) भी होता है तो उसके लिए भी तैयार हूं। जांच में न सहयोग करने वाली कोई बात नहीं है।

मेरा ये कहना है कि चाहे पुलिस का या जिस भी लेवल का जांच हो, रामकुमार टोप्पो उसके लिए तैयार है। किसी भी जांच में बाधा नहीं बनूंगा। विधायक के इस बयान के बाद राजनीतिक और प्रशासनिक महकमे में सरगर्मियां और बढ़ गई हैं।

बता दें कि नायब तहसीलदार (Naib Tehsildar Tushar Manik) के खिलाफ विधायक की बहन सीमा धनकी के अलावा एक अन्य महिला ने 29 मई को सीतापुर थाने में शिकायत दर्ज कराई है। इसमें उसने कहा है कि नगर पंचायत चुनाव के दौरान नायब तहसीलदार ने उससे अकेले में समय बिताने की बात कही थी।

वे गलतफहमी में न रहें

विधायक (Sitapur MLA RamKumar Toppo) ने कहा कि सभी को मालूम है कि किसी भी घटना को छिपाने या दबाने के लिए दूसरे आरोप लगा दिए जाएं, यह उचित नहीं है। यदि वे ऐसा समझते होंगे कि कार्रवाई नहीं होगा तो बिल्कुल गलतफहमी में न रहें। कार्रवाई तो होगी। सबसे पहले यह जानना होगा कि आरोप-प्रत्यारोप का मामला क्यों आया? यह सब जांच का विषय है। दोनों ओर से एफआईआर दर्ज हुआ है, इसमें पुलिस जांच करेगी और सभी जांच में मैं पूरा सहयोग करूंगा।

Naib Tehsildar Beaten Case: कलाकेंद्र में कर रहे हड़ताल

सरगुजा के तहसीलदार और नायब तहसीलदार आज से कामबंद, कलमबंद हड़ताल पर हैं। वे शहर के कलाकेंद्र मैदान में आज इकट्ठा हुए और हड़ताल किया। उनका कहना है कि जब तक विधायक के खिलाफ उचित कार्रवाई नहीं होगी, वे हड़ताल पर रहेंगे।

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Allegation on Naib Tehsildar, Naib Tehsildar beaten case

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Published on:

01 Jun 2026 02:48 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Ambikapur / Naib Tehsildar Beaten Case: विधायक बोले- मैं किसी भी तरह के टेस्ट के लिए तैयार, चाहे वह नार्को टेस्ट ही क्यों न हो, देखें Video

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