Naib Tehsildar Beaten Case: विधायक बोले- मैं किसी भी तरह के टेस्ट के लिए तैयार, चाहे वह नार्को टेस्ट ही क्यों न हो, देखें Video

अंबिकापुर। सीतापुर विधायक और नायब तहसीलदार का मामला (Naib Tehsildar Beaten Case) तूल पकड़ चुका है। नायब तहसीलदार से पिटाई के मामले में विधायक रामकुमार टोप्पो की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदेशभर के तहसीलदार और नायब तहसीलदार कामबंद-कलमबंद हड़ताल पर हैं। इसी बीच नायब तहसीलदार तुषार मानिक ने शासन से इस मामले में नार्को टेस्ट की मांग कर दी है। उन्होंने कहा है कि यदि मैंने उनकी बहन या एक अन्य महिला के साथ गलत व्यवहार किया है तो मेरा नार्को टेस्ट करा लें। इसके बाद विधायक, उनकी बहन व एक अन्य महिला का भी कराएं। इस पर विधायक रामकुमार टोप्पो ने कहा कि मैं किसी भी लेवल के जांच के लिए तैयार हूं, चाहे वह नार्को टेस्ट ही क्यों न हो।