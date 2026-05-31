Allegation on Naib Tehsildar: महिला पार्षद प्रत्याशी बोली- नायब तहसीलदार ने मुझसे कहा था कि मेरे साथ कब समय बिताओगी?

अंबिकापुर। सीतापुर विधायक की बहन ने 27 मई को राजापुर में पदस्थ नायब तहसीलदार पर बद्तमीजी करने का आरोप लगाया था। इसके बाद नायब तहसीलदार (Allegation on Naib Tehsildar) के साथ विधायक व उनके समर्थकों ने मारपीट की थी। दोनों ही पक्षों की रिपोर्ट पर एक-दूसरे के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया है। अब नायब तहसीलदार तुषार मानिक के खिलाफ वर्ष 2024-25 में सीतापुर नगर पंचायत में पार्षद प्रत्याशी रही एक महिला ने गलत मंशा से साथ समय बिताने का प्रस्ताव भेजने का आरोप लगाया है। महिला ने इसकी लिखित शिकायत सीतापुर थाने में दर्ज कराते हुए नायब तहसीलदार के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की है।