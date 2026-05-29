Naib Tehsildar Beaten Case: राजस्व अधिकारी रहे हड़ताल पर, कलेक्टर से भाजपा विधि प्रकोष्ठ बोला- यह गैर कानूनी, करें कठोर कारवाई

अंबिकापुर। नायब तहसीलदार की पिटाई (Naib Tehsildar Beaten Case) मामले में सीतापुर विधायक रामकुमार टोप्पो के ऊपर दर्ज एफआईआर के बाद भाजपा और प्रशासनिक अधिकारी आमने-सामने आ गए हैं। विधायक की गिरफ्तारी की मांग को लेकर राजस्व अधिकारी-कर्मचारियों ने शुक्रवार को हड़ताल किया, जिससे कामकाज ठप रहे। इस मामले में भाजपा विधि प्रकोष्ठ जिला सरगुजा ने राजस्व अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा प्रस्तावित अनिश्चितकालीन और कलमबंद हड़ताल को पूर्णत: गैर कानूनी, जनविरोधी एवं प्रशासनिक व्यवस्था को बाधित करने वाला कदम बताया है। इस संबंध में कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर हड़ताल में शामिल अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई की मांग की गई है।