Naib Tehsildar Beaten Case: नायब तहसीलदार की पिटाई पर छत्तीसगढ़ के 536 तहसीलदार हड़ताल पर, कहा- विधायक को गिरफ्तार करो, देखें Video

अंबिकापुर। विधायक की बहन से बद्सलूकी के आरोप में सीतापुर के राजापुर उप तहसील में पदस्थ नायब तहसीलदार तुषार मानिक से 27 मई की शाम मारपीट (Naib Tehsildar Beaten Case) की गई थी। मारपीट का आरोप सीतापुर विधायक रामकुमार टोप्पो और उनके समर्थकों पर नायब तहसीलदार ने लगाया था। इस मामले में सीतापुर एसडीएम फागेश सिन्हा ने कहा था कि मेरे सामने विधायक ओर उनके समर्थकों ने मारपीट की है। इस मामले में विधायक समेत उनके 10 समर्थकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है।