Naib Tehsildar Beaten Case: विधायक बोले- मेरी सगी दीदी के साथ नायब तहसीलदार ने की बद्तमीजी, मैंने मारपीट नहीं की, देखें Video

अंबिकापुर। नायब तहसीलदार से मारपीट (Naib Tehsildar Beaten Case) के मामले में सीतापुर विधायक और उनके दर्जनभर समर्थकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। वहीं विधायक की बहन की रिपोर्ट पर नायब तहसीलदार तुषार मानिक के खिलाफ भी अपराध दर्ज किया गया है। इस मामले में अब सीतापुर विधायक का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि नायब तहसीलदार की पूर्व से कई शिकायतें थीं। मेरी बहन के साथ उसने उप तहसील कार्यालय में दुव्र्यवहार किया। ऐसे में जनता ने उस पर आक्रोश जाहिर किया। मैंने मारपीट नहीं की। उन्होंने कहा कि उनके ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है। वे जांच में पूरा सहयोग करेंगे।