Triple Talaq: पत्नी को 3 बार बोला- तलाक, तलाक, तलाक, फिर कहा- अब अपना चेहरा मत दिखाना, सबक सिखाने पहुंची थाना

अंबिकापुर. मुस्लिम समाज की एक महिला ने अपने पति पर तीन बार तलाक (Triple Talaq) बोलकर तलाक देने का आरोप लगाया है। महिला के 3 बच्चे हैं। महिला का कहना है कि छोटी-छोटी बातों पर पति उससे गाली-गलौज करता था। इस वजह से वह मायके चली गई थी। पिछले दिनों शहर के तकिया मजार में अपने मायके वालों के साथ जा रही थी। इसी दौरान रास्ते में पति मिल गया और उसे तलाक दे दिया। उसने पत्नी से कहा कि आज के बाद मुझे अपना चेहरा मत दिखाना। महिला ने इसकी रिपोर्ट कोतवाली में दर्ज कराई है। रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपी शौहर के खिलाफ अपराध दर्ज कर मामले की विवेचना शुरु कर दी है।