Congress Strike End Video: टीएस सिंहदेव और दीपक बैज ने नारियल पानी पीकर आमरण-अनशन किया समाप्त, प्रशासन ने मानी ये तीनों मांगें

अंबिकापुर। बिश्रामपुर भाजपा नेताओं की शिकायत पर सूरजपुर जिला कांग्रेस उपाध्यक्ष नरेंद्र जैन के खिलाफ बिश्रामपुर थाने में रविवार की रात आम्र्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। इसे लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज, पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव, पूर्व सीएम भूपेश बघेल के अलावा कांग्रेस (Congress Strike End) के प्रदेश से लेकर जिला स्तर के नेता बिश्रामपुर थाने के सामने धरने पर बैठे थे। सिंहदेव मंगलवार की शाम से आमरण अनशन पर जबकि दीपक बैज क्रमिक भूख हड़ताल पर बैठे थे। उन्होंने कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष के खिलाफ दर्ज एफआईआर वापस लेने, बिश्रामपुर टीआई को निलंबित करने तथा भाजपा नेताओं के खिलाफ एफआईआर करने की मांग की थी। बुधवार को ये तीनों मांगें मान ली गई, इसके बाद नारियल पानी पिलाकर आमरण अनशन व क्रमिक भूख हड़ताल (Hunger strike) समाप्त किया गया।