Doctor Slaps Patient Video: डॉक्टर ने ऑपरेशन थियेटर में महिला को जड़ा थप्पड़, कराने आई थी नसबंदी, परिजनों ने मचाया हंगामा

अंबिकापुर। मेडिकल कॉलेज अस्पताल अंबिकापुर में महिला डॉक्टर ने ऑपरेशन थियेटर में एक महिला को थप्पड़ जड़ दिया। महिला नसबंदी कराने आई थी। महिला ने यह बात अपने परिजन को बताई। इसके बाद अस्पताल में हंगामा खड़ा हो गया। परिजन का कहना था कि बिना सही एनेस्थिसिया दिए ऑपरेशन किया जा रहा था। जब वह दर्द से तड़पने लगी तो डॉक्टर ने उसे थप्पड़ (Doctor Slaps Patient) जड़ दिया। परिजन ने डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। इधर अस्पताल प्रबंधन ने मामले में डॉक्टर से स्पष्टीकरण लेने की बात कही है।