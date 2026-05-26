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Doctor Slaps Patient Video: डॉक्टर ने ऑपरेशन थियेटर में महिला को जड़ा थप्पड़, कराने आई थी नसबंदी, परिजनों ने मचाया हंगामा

Doctor Slaps Patient: मेडिकल कॉलेज अस्पताल अंबिकापुर का मामला, पीडि़त महिला के परिजन ने डॉक्टर पर बद्सलूकी के आरोप लगाते हुए की कार्रवाई की मांग

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अंबिकापुर

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Ram Prawesh Vishwakarma

May 26, 2026

Doctor slaps patient

Doctor who slaps woman (Photo- Patrika)

अंबिकापुर। मेडिकल कॉलेज अस्पताल अंबिकापुर में महिला डॉक्टर ने ऑपरेशन थियेटर में एक महिला को थप्पड़ जड़ दिया। महिला नसबंदी कराने आई थी। महिला ने यह बात अपने परिजन को बताई। इसके बाद अस्पताल में हंगामा खड़ा हो गया। परिजन का कहना था कि बिना सही एनेस्थिसिया दिए ऑपरेशन किया जा रहा था। जब वह दर्द से तड़पने लगी तो डॉक्टर ने उसे थप्पड़ (Doctor Slaps Patient) जड़ दिया। परिजन ने डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। इधर अस्पताल प्रबंधन ने मामले में डॉक्टर से स्पष्टीकरण लेने की बात कही है।

शहर की एक महिला मंगलवार को नसबंदी कराने मेडिकल कॉलेज अस्पताल अंबिकापुर पहुंची थी। यहां ड्यूटी पर पदस्थ महिला डॉक्टर द्वारा उसे ऑपरेशन थियेटर में ले जाया गया। बताया जा रहा है कि ऑपरेशन के दौरान दर्द की वजह से महिला ने पैर हिलाए तो डॉक्टर ने उसे थप्पड़ जड़ दिया। ऑपरेशन के बाद यह बात महिला ने अपने पति व अन्य परिजन को बताई।

इसके बाद उन्होंने अस्पताल में महिला डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई (Action against Doctor) की मांग करते हुए हंगामा शुरु कर दिया। महिला मरीज का कहना था कि डॉक्टर ने नसबंदी के स्थान पर सुन्न किया था, लेकिन ऊपर मुझे दर्द का अहसास हो रहा था। मैंने जब डॉक्टर से दर्द के बारे में कहा तो उन्होंने रूडली बात करते हुए कहा कि यहां क्यों आ जाते हो?

वे गुस्से में ऑपरेशन कर रही थीं, इसके बाद डॉक्टर ने मुझपर हाथ (Doctor slaps woman) उठाया। उसने कहा कि मुझे काफी दर्द हो रहा था, ऊपर से डॉक्टर ऐसा बर्ताव कर रही थीं। वहीं महिला के पिता पुनील मंडल ने कहा कि यह पूरी तरह से गलत है। यदि डॉक्टर ही अपना धैर्य खो देंगे तो मरीज कहां जाएगा। उन्होंने कहा कि ऐसे डॉक्टरों को घर पर बैठाकर रखना चाहिए।

Doctor Slaps Patient: अस्पताल प्रबंधन का ये कहना

हंगामे की सूचना पर अस्पताल (Medical college hospital) में पदस्थ सीनियर डॉक्टर वहां पहुंचे। उन्होंने महिला के परिजन को समझाइश दी कि हम अपनी ओर से मरीज के लिए बेस्ट देते हैं। वहीं डॉक्टर जेके रेलवानी ने कहा कि जिस महिला डॉक्टर ने ऑपरेशन किया, उनके द्वारा पहली बार एनेस्थिसिया का डोज देने में कुछ कमी रह गई होगी। उन्होंने दोबारा डोज दिया। इसके बाद ऑपरेशन किया।

मरीजों के साथ हो अच्छा व्यवहार

डॉक्टर रेलवानी ने कहा कि मैंने डॉक्टरों व स्टाफ से कह रखा है कि वे मरीजों के साथ अच्छा व्यवहार करें। इसके लिए मैं एक निर्देश लेटर भी निकलवा देता हूं। आने वाले दिनों में इसका और अच्छे से पालन होगा। वहीं थप्पड़ मारने वाले डॉक्टर (Doctor slaps female patient) को लेकर उन्होंने कहा कि उनसे स्पष्टीकरण लिया जाएगा।

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Published on:

26 May 2026 04:54 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Ambikapur / Doctor Slaps Patient Video: डॉक्टर ने ऑपरेशन थियेटर में महिला को जड़ा थप्पड़, कराने आई थी नसबंदी, परिजनों ने मचाया हंगामा

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