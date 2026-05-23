23 मई 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अंबिकापुर

BJP Leader Died in Road Accident: सडक़ हादसे में भाजपा नेता की मौत, एनएच पर अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर, फिर 20 मीटर तक घसीटा

BJP Leader Died in Road Accident: अंबिकापुर-रायगढ़ नेशनल हाइवे पर बतौली के शांतिपारा मुख्य मार्ग पर हुआ हादसा, अज्ञात वाहन चालक टक्कर मारकर भाग निकला

2 min read
Google source verification

अंबिकापुर

image

Ram Prawesh Vishwakarma

May 23, 2026

BJP Leader died in road accident, BJP Booth president died

BJP booth president died in road accident (Photo- Patrika)

अंबिकापुर। सरगुजा जिले के बतौली थाना क्षेत्र अंतर्गत शांतिपारा में स्थानीय भाजपा नेता व बूथ अध्यक्ष को अध्यक्ष को तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे (BJP Leader Died in Road Accident) के बाद वाहन में फंसकर वे 20 मीटर तक घिसटते चले गए, इससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। बाद में डायल 112 की टीम मौके पर पहुंची और उन्हें अस्पताल लाया गया, यहां जांच पश्चात डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। दरअसल भाजपा नेता शुक्रवार की रात बाइक पर सवार होकर कहीं जा रहे थे। इसी दौरान यह हादसा हो गया।

बतौली थाना क्षेत्र के ग्राम पोकसरी निवासी भाजपा नेता व बूथ अध्यक्ष शिवमंगल दास (50 वर्ष) (BJP Booth President) शुक्रवार की दोपहर बतौली आए थे। रात करीब 9.30 बजे बाइक से घर लौटने के दौरान अंबिकापुर-रायगढ़ नेशनल हाइवे पर स्थित शांतिपारा के पास पहुंचे ही थे कि तेज रफ्तार में आ रहे अज्ञात वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि बाइक वाहन के अगले हिस्से में फंस गई।

इस दौरान वाहन चालक उन्हें करीब 20 मीटर तक घसीटता ले गया। हादसे में सिर, पेट सहित शरीर के अंदरूनी हिस्से में गंभीर चोट लगने से उनकी मौके पर ही मौत (BJP leader died) हो गई।

हादसे के बाद वहां से गुजर रहे लोगों ने मामले (Road accident) की सूचना डायल 112 टीम को दी। सूचना मिलते ही टीम मौके पर पहुंची और उन्हें स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। यहां जांच पश्चात डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

BJP Leader Died in Road Accident: परिजनों में मातम, लोगों में आक्रोश

हादसे की सूचना मिलते ही भाजपा नेता के परिजन अस्पताल पहुंचे। शव देखकर उनका रो-रोकर बुरा हाल हो गया। पुलिस ने शनिवार को पीएम पश्चात शव उनके परिजन को सौंप दिया गया। इधर भाजपा बूथ अध्यक्ष (BJP booth president died) की मौत से भाजपा कार्यकर्ताओं में आक्रोश है।

उन्होंने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। साथ ही कहा है कि एनएच पर बेहिसाब रफ्तार में भारी वाहन समेत अन्य छोटे चारपहिया वाहन चलते हैं। शांतिपारा में कई बार तेज रफ्तार के कारण सडक़ हादसे हो चुके हैं। इनमें कई लोगों की जान भी जा चुकी है।

ये भी पढ़ें

Big Incident: खेत में पानी डालने गया था चाचा, कुएं में झांका तो मिली 19 वर्षीय भतीजी, हालत देख रह गया सन्न
विविध भारत
Girl commits suicide, Big incident

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

23 May 2026 03:26 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Ambikapur / BJP Leader Died in Road Accident: सडक़ हादसे में भाजपा नेता की मौत, एनएच पर अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर, फिर 20 मीटर तक घसीटा

बड़ी खबरें

View All

अंबिकापुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Mainpat Viral Video: ऐसी भी बहू! 90 वर्षीय सास को पीठ पर लादकर पेंशन दिलाने पहुंची 6 किमी दूर बैंक, आंखों में आए आंसू

Mainpat Viral video, Mother-in-law carried on back
अंबिकापुर

Female Tourist Died: मैनपाट घूमकर लौट रही महिला टूरिस्ट की सडक़ हादसे में मौत, खाना बन गया काल

Female tourist died, Road accident
अंबिकापुर

Ajab-Gajab: छत्तीसगढ़ के इस शख्स ने सूर्य को एकटक 12.53 मिनट तक देखा, World Records India देगा ये खास अवार्ड

Ajab-Gajab, IBR record holder
अंबिकापुर

Minister Netam Statement: दिल्ली वाले बयान को लेकर मंत्री नेताम ने ली चुटकी, कहा- प्रदेश के नेता टीएस सिंहदेव को पचा नहीं पा रहे, साइड करना चाहते हैं…

Minister Netam statement, Chhattisgarh politics
अंबिकापुर

Chhattisgarh Congress Politics: पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज की सलाह पर पूर्व डिप्टी CM सिंहदेव बोले- मुझमें अभी भी युवाओं जैसी ऊर्जा

Chhattisgarh Congress politics
अंबिकापुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.