BJP Leader Died in Road Accident: सडक़ हादसे में भाजपा नेता की मौत, एनएच पर अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर, फिर 20 मीटर तक घसीटा

अंबिकापुर। सरगुजा जिले के बतौली थाना क्षेत्र अंतर्गत शांतिपारा में स्थानीय भाजपा नेता व बूथ अध्यक्ष को अध्यक्ष को तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे (BJP Leader Died in Road Accident) के बाद वाहन में फंसकर वे 20 मीटर तक घिसटते चले गए, इससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। बाद में डायल 112 की टीम मौके पर पहुंची और उन्हें अस्पताल लाया गया, यहां जांच पश्चात डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। दरअसल भाजपा नेता शुक्रवार की रात बाइक पर सवार होकर कहीं जा रहे थे। इसी दौरान यह हादसा हो गया।