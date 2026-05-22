Female Tourist Died: मैनपाट घूमकर लौट रही महिला टूरिस्ट की सडक़ हादसे में मौत, खाना बन गया काल

अंबिकापुर. मैनपाट घूमकर लौट रही महिला पर्यटक की सडक़ हादसे (Road accident) में मौत हो गई। एनएच किनारे खाना खाना उसके लिए काल बन गया। दरअसल बलौदा बाजार से 30 से 35 लोग बस में सवार होकर मैनपाट घूमने आए थे। मैनपाट घूमने के बाद सभी 21 मई को वापस लौट रहे थे। रास्ते में बस रोककर सभी ने खाना पकाया और खाया। महिला जूठे पत्तल फेंकने के लिए सडक़ पर कर रही थी। इसी बीच तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने उसे टक्कर मार दी। उसे गंभीर स्थिति में मेडिकल कॉलेज अस्पताल लाया गया। यहां जांच के दौरान डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया।