Kudargarh Dham Fire video: सूरजपुर के कुदरगढ़ धाम में लगी भीषण आग, जल गई पुजारियों की झोपड़ी-शेड, मची अफरा-तफरी

अंबिकापुर। सूरजपुर जिले के प्रसिद्ध मां बागेश्वरी देवी कुदरगढ़ धाम में शुक्रवार की दोपहर अचानक आग लग गई। आग से पहाड़ पर पुजारियों के बैठने व रहने के लिए बनी झोपड़ी तथा शेड भी जल (Huge fire in Kudargarh Dham) गया। आग की लपटें आसमान को छू रही हैं। आग लगने से पुजारियों व वहां पहुंचे श्रद्धालुओं में अफरा-तफरी मच गई है। पुजारियों ने आग लगने का वीडियो अपने मोबाइल पर बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर किया है। आग दानपेटी तक पहुंच गई थी, जिसे वहां से हटा लिया गया।