Big Incident: खेत में पानी डालने गया था चाचा, कुएं में झांका तो मिली 19 वर्षीय भतीजी, हालत देख रह गया सन्न

बिश्रामपुर। सूरजपुर जिले के बिश्रामपुर थाना क्षेत्र से एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने एक परिवार को झकझोर दिया। घर से 2 दिन से गायब एक 19 वर्षीय युवती की लाश (Big incident) खेत में स्थित कुएं में उस समय मिली, जब उसका चाचा पानी पटाने गया था। भतीजी की लाश देखकर वह सन्न रह गया। इसके बाद परिजनों व गांव वालों की मदद से पुलिस की मौजूदगी में उसका शव बाहर निकाला गया। दरअसल 2 दिन पूर्व 19 वर्षीय एक युवती अपने छोटे भाई से मोबाइल मांग रही थी। यह देख मां ने डांट लगा दी तो वह घर से निकल गई थी। 2 दिन तक परिजन उसकी खोजबीन करते रहे, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चल रहा था। इधर युवती ने कुएं में कूदकर आत्महत्या (Commits suicide) कर ली थी।