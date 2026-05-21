रेलवे की शुरुआती जांच में खुलासा, ट्रेनों में आगजनी की सुनियोजित साजिश

रेलवे सूत्रों ने बताया कि हावड़ा स्टेशन पर खड़ी मिथिला एक्सप्रेस के एक कोच में आग लगने की सूचना मिली। जांच के दौरान कोच से पेट्रोल से भीगा हुआ आधा जला कपड़ा बरामद किया गया, जिससे घटना को संदिग्ध माना जा रहा है। रेलवे अधिकारियों के अनुसार, यह संकेत किसी सुनियोजित आगजनी की कोशिश की ओर इशारा करता है। इसी तरह गाड़ी संख्या 14802 इंदौर-जोधपुर एक्सप्रेस के बी-1 कोच में भी धुआं उठने की घटना सामने आई थी। अमरपुरा स्टेशन के निकट किसी अज्ञात व्यक्ति ने उपयोग किए गए लिनेन और बेडरोल पर जलती हुई सिगरेट या अन्य ज्वलनशील वस्तु फेंक दी गई थी।