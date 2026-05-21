जनता की डिजिटल तिजोरी पर पहरा होगा कड़ा, बनेगा नया सुरक्षा ढांचा

सीईआरटी आईएन के महानिदेशक डॉ. संजय बहल ने बताया कि सरकारी डेटा स्टोर लगातार रैंसमवेयर हमलों, एआई आधारित फिशिंग, सप्लाई चेन में सेंधमारी और गलत तरीके से कॉन्फिगर किए गए क्लाउड सिस्टम जैसे खतरों का सामना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सीईआरटी आईएन राज्यों को तकनीकी सहायता, खतरे से जुड़ी जानकारी और साइबर हमलों से निपटने में मदद देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। साथ ही उन्होंने हर राज्य से अपना अलग स्टेट साइबर इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम बनाने की अपील की है।