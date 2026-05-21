बेंगलुरु एयरपोर्ट पर एयर इंडिया के विमान की रनवे से टकराई पूंछ, दिल्ली से आई फ्लाइट ग्राउंडेड, वापसी की उड़ान रद्द

सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, जिस समय एयर इंडिया का यह विमान लैंडिंग के लिए फाइनल अप्रोच पर था, उससे ठीक पहले एक विशालकाय बोइंग 747 (Boeing 747) विमान ने वहां से उड़ान भरी थी। बोइंग 747 के शक्तिशाली इंजनों के कारण हवा में भारी अशांति और तेज झोंके (Wind Turbulence) पैदा हो गए थे। एयर इंडिया के पायलट को शायद यह अहसास हो गया था कि इस स्थिति में लैंडिंग करना जोखिम भरा हो सकता है, इसलिए उन्होंने स्टैंडर्ड प्रोसीजर के तहत विमान को दोबारा हवा में ले जाने यानी 'गो-अराउंड' (Go-Around) का फैसला किया। इसी प्रक्रिया के दौरान विमान का पिछला हिस्सा रनवे से छू गया।