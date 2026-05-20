पाकिस्तान की एयरफोर्स का फाइटर जेट हुआ क्रैश और बना आग का गोला, मुश्किल से बची दोनों पायलट की जान

पाकिस्तान एयरफोर्स ने तुरंत एक बोर्ड ऑफ इंक्वायरी का गठन करते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है। जांचकर्ता तकनीकी खराबी, रखरखाव या मानवीय त्रुटि के पहलुओं की जांच कर रहे हैं। यह हादसा पाकिस्तानी एयरफोर्स के लिए एक चुनौती है। ट्रेनिंग मिशन्स सुरक्षा के उच्च मानकों पर चलते हैं, फिर भी कई कारक जोखिम पैदा कर सकते हैं। बताया जा रहा है कि दोनों पायलट अनुभवी थे और इसी वजह से वो बच पाने में कामयाब रहे। अगर दोनों पायलट नए होते, तो उनका बच पाना बेहद ही मुश्किल हो सकता था।