20 मई 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

पाकिस्तान की एयरफोर्स का फाइटर जेट हुआ क्रैश और बना आग का गोला, मुश्किल से बची दोनों पायलट की जान

Fighter Jet Crash In Pakistan: पाकिस्तान में आज एक ट्रेनिंग फाइटर जेट क्रैश होने से हड़कंप मच गया। क्रैश होते ही फाइटर जेट ने आग पकड़ ली। हालांकि इस हादसे में दोनों पायलट बच गए।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Tanay Mishra

May 20, 2026

Training fighter jet crashes in Pakistan

Training fighter jet crashes in Pakistan

विमान क्रैश (Plane Crash) के मामलों में दुनियाभर में इजाफा हो रहा है। पिछले क़रीब दो सालों में दुनियाभर में इस तरह के कई हादसे देखने को मिले हैं। यात्री विमान ही नहीं, सेना के विमान भी इस तरह के हादसों से सुरक्षित नहीं हैं। पाकिस्तान (Pakistan) की एयरफोर्स के एक ट्रेनिंग फाइटर जेट के साथ आज एक बड़ा हादसा हो गया। रूटीन ट्रेनिंग मिशन के दौरान एक फाइटर जेट पंजाब प्रांत के मियांवाली शहर में क्रैश हो गया।

क्रैश होकर आग का गोला बना फाइटर जेट

क्रैश होते ही फाइटर जेट आग का गोला बन गया। धमाके के बाद फाइटर जेट पूरी तरह आग की चपेट में आ गया और धूं-धूं करके जलने लगा। फाइटर जेट काफी देर तक जलता रहा। फायर ब्रिगेड और एयरफोर्स की टीम सूचना मिलने पर घटनास्थल पर पहुंची और आग पर काबू पाया।

मुश्किल से बची दोनों पायलट की जान

फाइटर जेट के क्रैश होने से पहले दोनों पायलट ने तुरंत मेयोनेटरी प्रक्रिया अपनाई और इमरजेंसी प्रोटोकॉल के तहत इजेक्शन सीट का इस्तेमाल किया। ऐसा करते हुए दोनों पायलट सुरक्षित फाइटर जेट से बाहर निकल गए। हालांकि उनमें से एक को हल्की चोट आई।

किस वजह से हुआ हादसा?

पाकिस्तानी एयरफोर्स के बेस से उड़ान भरने वाले फाइटर जेट में अचानक तकनीकी खराबी आ गई। जानकारी के अनुसार यह खराबी इंजन में देखने को मिली, जिसके कारण फाइटर जेट कंट्रोल से बाहर हो गया और क्रैश होकर जल गया। हालांकि अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि फाइटर जेट सिर्फ इसी वजह से क्रैश हुआ, या इसके पीछे कोई अन्य वजह भी थी।

मामले की जांच हुई शुरू

पाकिस्तान एयरफोर्स ने तुरंत एक बोर्ड ऑफ इंक्वायरी का गठन करते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है। जांचकर्ता तकनीकी खराबी, रखरखाव या मानवीय त्रुटि के पहलुओं की जांच कर रहे हैं। यह हादसा पाकिस्तानी एयरफोर्स के लिए एक चुनौती है। ट्रेनिंग मिशन्स सुरक्षा के उच्च मानकों पर चलते हैं, फिर भी कई कारक जोखिम पैदा कर सकते हैं। बताया जा रहा है कि दोनों पायलट अनुभवी थे और इसी वजह से वो बच पाने में कामयाब रहे। अगर दोनों पायलट नए होते, तो उनका बच पाना बेहद ही मुश्किल हो सकता था।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

world news

World News in Hindi

Updated on:

20 May 2026 03:32 pm

Published on:

20 May 2026 03:30 pm

Hindi News / World / पाकिस्तान की एयरफोर्स का फाइटर जेट हुआ क्रैश और बना आग का गोला, मुश्किल से बची दोनों पायलट की जान

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

मेलोनी का नया वीडियो वायरल: पीएम मोदी बने 'टॉफी' कंपनी के ब्रांड एंबेसडर! इंटरनेट पर मीम्स की बाढ़

PM Narendra Modi and Meloni
विदेश

अपनी हरकतों से बाज नहीं आया पाकिस्तान, लश्कर कमांडर से मिलने पहुंचा पाक PM का सलाहकार

Pak PM Shehbaz Sharif
विदेश

5.4 तीव्रता के भूकंप से कांपी धरती, तुर्की में डरकर लोग भागे घरों से बाहर

Earthquake
विदेश

रोम में पीएम नरेंद्र मोदी की जॉर्जिया मेलोनी से मुलाकात, सोशल मीडिया पर #Melodi मोमेंट वायरल

PM Modi Italy Visit (
विदेश

पीएम नरेंद्र मोदी ने जॉर्जिया मेलोनी को दी खास टॉफी, सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो

Modi gifts Melodi Toffee to Meloni
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.