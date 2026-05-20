अपनी हरकतों से बाज नहीं आया पाकिस्तान, लश्कर कमांडर से मिलने पहुंचा पाक PM का सलाहकार

रिपोर्ट के मुताबिक, पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (PML-N) के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री के खास सलाहकार हाफिज तल्हा सईद के साथ बैठे नजर आए। सोशल मीडिया पर वायरल हुई तस्वीरों में ये नेता तल्हा सईद के साथ दोस्ताना अंदाज में बातचीत करते दिखाई दे रहे हैं। इस कार्यक्रम में पार्टी के महासचिव मियां अहसान तरार और जिला महासचिव राणा मुहम्मद अशफाक जैसी अन्य प्रमुख शख्सियतें भी मौजूद थीं।