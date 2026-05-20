5.4 तीव्रता के भूकंप से कांपी धरती, तुर्की में डरकर लोग भागे घरों से बाहर

दुनियाभर में भूकंप के मामलों में इजाफा हो रहा है जो चिंता का विषय है। हर भूकंप से नुकसान नहीं होता। कई झटके तो सिर्फ नाममात्र के ही होते हैं, लेकिन कुछ भूकंप ऐसे होते हैं जिनसे भारी तबाही मच जाती है और जान-माल का काफी नुकसान होता है। पिछले तीन साल में इस तरह के कई मामले सामने आए हैं जिनकी वजह से न सिर्फ संपत्ति का भारी नुकसान हुआ, बल्कि बड़ी संख्या में लोगों ने अपनी जान भी गंवाई। इन भूकंपों की वजह से हुए नुकसान से उबरने में काफी समय लग जाता है और प्रभावित लोगों को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है।