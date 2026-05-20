अमेरिका-नाइजीरिया ने की एयरस्ट्राइक्स, ISIS के 175 आतंकियों का किया काम तमाम

आतंकवाद (Terrorism) दुनियाभर में एक गंभीर समस्या है और पिछले एक दशक में दुनिया के कई देशों में तेज़ी से बढ़ा है। अफ्रीकी देश भी इससे अछूते नहीं रहे हैं और वहाँ अक्सर ही आतंकी हमलों के मामले देखने को मिलते हैं। नाइजीरिया (Nigeria) में भी आतंकवाद काफी बढ़ गया है। ऐसे में अमेरिका (United States of America) और नाइजीरिया की सेना ने नाइजीरिया में इस्लामिक स्टेट (Islamic State / ISIS) के आतंकियों के खिलाफ एक संयुक्त सैन्य ऑपरेशन को अंजाम देते हुए 18 मई को एयरस्ट्राइक्स की। अमेरिकी सेना की AFRICOM यूनिट ने इसमें हिस्सा लिया।