पीएम नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अगले महीने होगी मुलाकात! G7 शिखर सम्मेलन में दोनों आ सकते हैं साथ

इतने समय में पीएम मोदी और ट्रंप की मुलाकात नहीं होने की वजह भारत-पाकिस्तान विवाद और टैरिफ मामले की वजह से दोनों देशों में बढ़ा तनाव है। दरअसल भारत पर टैरिफ लगाने के बाद से ही ट्रंप ने भारत के खिलाफ कई बार बयानबाजी की है। कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि पीएम मोदी का ट्रंप को भारत-पाकिस्तान युद्ध रुकवाने के लिए क्रेडिट नहीं देना अमेरिकी राष्ट्रपति को पसंद नहीं आया और इसी वजह से उन्होंने भारत पर टैरिफ लगाया और कई मौकों पर बयानबाजी भी की, जिससे दोनों देशों के संबंधों पर भी असर पड़ा। हालांकि सर्जियो गोर (Sergio Gor) की भारत में अमेरिकी राजदूत के तौर पर नियुक्ति के बाद से उनके प्रयासों के परिणामस्वरूप दोनों देशों के संबंधों में काफी सुधार आया है और खुद पीएम मोदी और ट्रंप ने भी इसके प्रति अपनी-अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की है। ट्रंप ने कई मौकों पर पीएम मोदी को महान और अपना खास दोस्त बताया है। ऐसे में अगर अगले महीने पीएम मोदी और ट्रंप की मुलाकात और द्विपक्षीय मीटिंग होती है, तो दोनों देशों के संबंधों में मज़बूती के लिए यह काफी अहम होगी।