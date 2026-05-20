Russia-China: डोनाल्ड ट्रंप के बाद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का चीन दौरा, शी जिनपिंग के साथ अहम बैठक

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दौरे के ठीक बाद व्लादिमीर पुतिन की इस यात्रा को लेकर भू-राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि चीन अब अमेरिका और रूस दोनों के साथ अपने रिश्तों को संतुलित रखने का प्रयास कर रहा है। विशेषकर ऐसे समय में जब यूक्रेन और ईरान से जुड़े संघर्षों के कारण वैश्विक तनाव चरम पर है। विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि चीन के पास इस समय एक बेहतरीन अवसर है कि वह अमेरिका और रूस दोनों के साथ समानांतर बातचीत कर वैश्विक स्तर पर एक बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाए।