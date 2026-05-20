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Russia-China: डोनाल्ड ट्रंप के बाद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का चीन दौरा, शी जिनपिंग के साथ अहम बैठक

Vladimir Putin China Visit: रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दो दिवसीय दौरे पर चीन पहुंचे, जहां राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने उनका स्वागत किया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की यात्रा के ठीक बाद हो रहे इस दौरे, रूस-चीन संबंधों और वैश्विक संतुलन पर देखिए यह खास रिपोर्ट।

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भारत

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Satya Brat Tripathi

May 20, 2026

Russian President Vladimir Putin landed in China and was welcomed by Xi Jinping.

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिल अपने चीनी समकक्ष शी जिनपिंग के साथ। (Photo- IANS)

Xi Jinping welcomed Vladimir Putin in Beijing: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन मंगलवार रात दो दिवसीय दौरे पर चीन पहुंचे। राजधानी बीजिंग में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने उनका भव्य स्वागत किया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की यात्रा के ठीक बाद हो रहे इस दौरे पर दुनिया भर के देशों की निगाहें टिकी हुई हैं। पुतिन की यह यात्रा चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के विशेष निमंत्रण पर हो रही है। इससे पहले, बीजिंग एयरपोर्ट पर चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने रूसी राष्ट्रपति की अगवानी की।

चीनी विदेश मंत्रालय के अनुसार, व्लादिमीर पुतिन इस दौरे पर शी जिनपिंग के साथ रूस-चीन संबंधों, द्विपक्षीय व्यापार, रणनीतिक सहयोग और मौजूदा वैश्विक हालात पर व्यापक चर्चा करेंगे। रूसी राष्ट्रपति इस दौरान चीन के प्रधानमंत्री ली कियांग से भी मुलाकात कर सकते हैं।

चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गुओ जियाकुन ने इस यात्रा के महत्व को स्पष्ट करते हुए सोमवार को एक प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि यह पुतिन की 25वीं आधिकारिक चीन यात्रा है। प्रवक्ता ने दोनों महाशक्तियों के बीच मौजूद गहन रणनीतिक गठबंधन और दोनों राष्ट्राध्यक्षों के आपसी गहरे व्यक्तिगत संबंधों पर विशेष बल दिया।

रूस-चीन संबंधों पर क्या बोले पुतिन?

चीन-रूस द्विपक्षीय सहयोग के मुख्य उद्देश्यों को रेखांकित करते हुए रूसी समाचार एजेंसी 'तास' (TASS) ने पुतिन के हवाले से बताया, 'हम मिलकर वह सब कुछ कर रहे हैं जिससे हमारे आपसी सहयोग को और गहरा किया जा सके और दोनों देशों के समग्र विकास को आगे बढ़ाया जा सके।' उन्होंने आगे कहा कि ये विशिष्ट प्राथमिकताएं बीजिंग में होने वाली आगामी वार्ता के एजेंडे को स्पष्ट रूप से निर्धारित करेंगी।

अपने मेजबान के प्रति व्यक्तिगत आभार व्यक्त करते हुए पुतिन ने कहा कि वे रूस के साथ दीर्घकालिक सहयोग के प्रति राष्ट्रपति शी की प्रतिबद्धता की गहराई से सराहना करते हैं। उन्होंने विश्वास जताते हुए कहा, 'हमारे सौहार्दपूर्ण और मैत्रीपूर्ण संबंध हमें भविष्य के लिए साहसिक योजनाएं बनाने और उन्हें सफलतापूर्वक साकार करने में सक्षम बनाते हैं।'

अमेरिका और रूस के साथ संतुलन स्थापित कर रहा चीन

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दौरे के ठीक बाद व्लादिमीर पुतिन की इस यात्रा को लेकर भू-राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि चीन अब अमेरिका और रूस दोनों के साथ अपने रिश्तों को संतुलित रखने का प्रयास कर रहा है। विशेषकर ऐसे समय में जब यूक्रेन और ईरान से जुड़े संघर्षों के कारण वैश्विक तनाव चरम पर है। विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि चीन के पास इस समय एक बेहतरीन अवसर है कि वह अमेरिका और रूस दोनों के साथ समानांतर बातचीत कर वैश्विक स्तर पर एक बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाए।

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Published on:

20 May 2026 10:08 am

Hindi News / World / Russia-China: डोनाल्ड ट्रंप के बाद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का चीन दौरा, शी जिनपिंग के साथ अहम बैठक

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