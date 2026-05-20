अमेरिकी उप-राष्ट्रपति जेडी वेंस का बड़ा बयान, कहा- ईरान ने परमाणु हथियार बनाया तो दुनिया में मचेगी होड़

उपराष्ट्रपति वेंस ने बातचीत के माहौल पर कहा कि अमेरिकी प्रशासन को लगता है कि ईरानी पक्ष समझौता करना चाहता है। राष्ट्रपति ट्रंप के निर्देशानुसार, अमेरिका पूरी ईमानदारी से बातचीत की प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहा है, लेकिन कूटनीति की आड़ में ईरान को किसी भी कीमत पर परमाणु हथियार हासिल करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि अमेरिका इस मामले में सैन्य कदम उठाने की इच्छा नहीं रखता, लेकिन अगर जरूरत पड़ी, तो राष्ट्रपति ट्रंप इसके लिए पूरी तरह सक्षम और तैयार हैं।