US-Iran Conflict: ईरान के खिलाफ युद्ध अमेरिका पर पड़ा भारी, 42 विमान तबाह; लागत पहुंची 29 अरब डॉलर

Operation Epic Fury: ईरान के खिलाफ 40 दिनों तक चले सैन्य अभियान के दौरान अमेरिका को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। अमेरिकी कांग्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिकी सेना ने इस अभियान में 42 विमान या तो खो दिए या वे गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गए। यह अभियान अमेरिका और इजरायल ने मिलकर 'ऑपरेशन एपिक फ्यूरी' के तहत चलाया था। रिपोर्ट में कहा गया है कि नुकसान झेलने वाले विमानों में लड़ाकू जेट, हेलीकॉप्टर और ड्रोन शामिल हैं। अमेरिकी रक्षा विभाग, यूएस सेंट्रल कमांड और मीडिया रिपोर्टों के आधार पर ये आंकड़े तैयार किए गए हैं। हालांकि, रिपोर्ट में यह भी माना गया कि वास्तविक नुकसान का आंकड़ा इससे अधिक हो सकता है, क्योंकि कई जानकारियां अब भी गोपनीय हैं।