क्या मंदिरों का सोना बेचने जा रही सरकार? वायरल दावे पर केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने बताई सच्चाई

केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने इस संबंध में आधिकारिक स्पष्टीकरण जारी करते हुए स्पष्ट किया कि कुछ मीडिया रिपोर्टों और सोशल मीडिया पोस्ट में किए गए दावे गलत हैं। इन दावों में यह भी कहा गया था कि केंद्र सरकार मंदिरों के सोने के भंडार के बदले उन्हें गोल्ड बॉन्ड जारी करने की योजना बना रही है या फिर मंदिरों के सोने के भंडार को मॉनेटाइज करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है।