‘सार्वजनिक जगहों से हटाए जाएंगे कुत्ते’, सुप्रीम कोर्ट का आया बड़ा फैसला, नहीं बदला अपना पुराना आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में आर्टिकल 21 की व्यापक व्याख्या करते हुए कहा कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार केवल जीवित रहने तक सीमित नहीं है। इसमें हर नागरिक का यह अधिकार भी शामिल है कि वह बिना डर के सार्वजनिक स्थानों पर आ जा सके। अदालत ने कहा कि किसी व्यक्ति को हर समय डॉग बाइट या शारीरिक हमले की आशंका में जीने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। कोर्ट के अनुसार, यदि सार्वजनिक स्थानों पर जीवन के लिए खतरा बना रहता है तो यह संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन माना जाएगा। अदालत ने यह भी कहा कि कानून में पहले से मौजूद व्यवस्थाओं को प्रभावी तरीके से लागू करना सरकारों की जिम्मेदारी है।