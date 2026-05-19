21 मई से तीन दिन तक नहीं चलेंगे दिल्ली में ऑटो-टैक्सी, पेट्रोल-डीजल के रेट और किराए को लेकर बड़ा विरोध

ड्राइवर संगठनों ने ऐप बेस्ड कैब कंपनियों पर भी कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि ये कंपनियां यात्रियों से ज्यादा किराया लेती हैं, लेकिन ड्राइवरों को उसका सही हिस्सा नहीं मिलता। यूनियनों का कहना है कि ड्राइवरों के साथ आर्थिक शोषण हो रहा है और उन्हें मजबूरी में बहुत मुश्किल हालात में काम करना पड़ रहा है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि ऐप कंपनियों के लिए सख्त नियम बनाए जाएं, ताकि ड्राइवरों के अधिकार और कमाई सुरक्षित रह सके। दिल्ली ऑटो रिक्शा यूनियन और दिल्ली प्रदेश टैक्सी यूनियन ने भी मुख्यमंत्री रेखा गुप्चा को पत्र लिखकर किराया बढ़ाने की मांग दोबारा उठाई है। यूनियनों ने यह भी ऐलान किया है कि 23 मई को दिल्ली सचिवालय के बाहर प्रदर्शन किया जाएगा।