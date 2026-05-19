दिल्ली-NCR में प्रचंड गर्मी का टॉर्चर शुरू, 19 से 22 मई तक इन जिलों के लिए IMD ने दी चेतावनी, सोमवार को रिकॉर्ड तापमान दर्ज

IMD (India Meteorological Department) के अनुसार दिल्ली के साथ-साथ NCR के कई इलाकों में भी अगले कुछ दिनों तक भीषण गर्मी और लू चलने की संभावना है। इसी वजह से कई हिस्सों के लिए हीटवेव का येलो अलर्ट जारी किया गया है। भापतीय मौसम विभाग के नए अलर्ट के अनुसार मंगलवार (19 मई) और बुधवार (20 मई) को तापमान 45 डिग्री के करीब पहुंच सकता है। वहीं गुरुवार (21 मई) और शुक्रवार (22 मई) को भी पारा 42 से 44 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है।