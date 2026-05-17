उत्तर और मध्य भारत में भीषण ‘लू’ का प्रकोप: दिल्ली में 45 डिग्री तक पहुंचेगा पारा, मौसम विभाग की चेतावनी

मौसम पूर्वानुमान एजेंसी 'स्काईमेट वेदर' के अध्यक्ष महेश पालावत ने तापमान में आ रहे इस अचानक उछाल का कारण बताते हुए कहा है कि पिछले कुछ दिनों से चल रही पुरवा हवाएं (Easterlies) अब बंद हो गई हैं। उनकी जगह अब मध्य पाकिस्तान और राजस्थान की ओर से आने वाली उत्तर-पश्चिमी हवाओं (Northwesterly Winds) ने ले ली है। ये हवाएं पूरी तरह से सूखी और बेहद गर्म हैं। इसी वजह से अगले कुछ दिनों में तापमान तेजी से बढ़ेगा और मैदानी इलाकों में भीषण लू की स्थिति बन जाएगी।