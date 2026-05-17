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उत्तर और मध्य भारत में भीषण ‘लू’ का प्रकोप: दिल्ली में 45 डिग्री तक पहुंचेगा पारा, मौसम विभाग की चेतावनी

Delhi weather: मौसम विभाग (IMD) ने सोमवार 18 मई से दिल्ली-एनसीआर समेत उत्तर और मध्य भारत में भीषण लू (Heatwave) चलने की चेतावनी दी है। दिल्ली में पारा 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, जिसका मुख्य कारण पाकिस्तान और राजस्थान से आने वाली सूखी और गर्म हवाएं हैं।

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नई दिल्ली

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Imran Ansari

May 17, 2026

Heatwave Alert IMD

पत्रिका फोटो

Weather department warns: उत्तर और मध्य भारत के राज्यों में रहने वाले लोगों के लिए आने वाले दिन बेहद भारी गुजरने वाले हैं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, सोमवार से देश के एक बड़े हिस्से में भीषण लू (Heatwave) का एक लंबा दौर शुरू होने जा रहा है। राजधानी दिल्ली समेत पंजाब, हरियाणा और राजस्थान जैसे राज्यों में तापमान में भारी बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी।

दिल्ली में 45 डिग्री तक जाएगा पारा

मौसम विभाग ने अपनी ताजा प्रेस रिलीज में अनुमान जताया है कि सोमवार (18 मई) से दिल्ली का अधिकतम तापमान 43 डिग्री से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुंच सकता है। वहीं, न्यूनतम तापमान भी सामान्य से अधिक 25 डिग्री से 27 डिग्री सेल्सियस के दायरे में रहने की संभावना है।

आईएमडी के एक अधिकारी के अनुसार, 18 मई से 20 मई तक दिल्ली में अधिकतम और न्यूनतम दोनों ही तापमान सामान्य से ऊपर बने रहेंगे, जिससे रात के समय भी गर्मी से राहत नहीं मिलेगी। हालांकि, मौसम विभाग ने तुरंत कोई कलर-कोडेड (जैसे रेड या ऑरेंज) अलर्ट जारी नहीं किया है, लेकिन दिन के दौरान 20 से 30 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से गर्म और तेज हवाएं (लू) चलने की बात कही है, जो बीच-बीच में 40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार भी पकड़ सकती हैं।

पाकिस्तान और राजस्थान से आ रही हैं गर्म हवाएं

मौसम पूर्वानुमान एजेंसी 'स्काईमेट वेदर' के अध्यक्ष महेश पालावत ने तापमान में आ रहे इस अचानक उछाल का कारण बताते हुए कहा है कि पिछले कुछ दिनों से चल रही पुरवा हवाएं (Easterlies) अब बंद हो गई हैं। उनकी जगह अब मध्य पाकिस्तान और राजस्थान की ओर से आने वाली उत्तर-पश्चिमी हवाओं (Northwesterly Winds) ने ले ली है। ये हवाएं पूरी तरह से सूखी और बेहद गर्म हैं। इसी वजह से अगले कुछ दिनों में तापमान तेजी से बढ़ेगा और मैदानी इलाकों में भीषण लू की स्थिति बन जाएगी।

इन राज्यों में भी 'सीवियर हीटवेव' का अलर्ट

मौसम विभाग के मुताबिक, अगले कुछ दिनों में पूरे देश के तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की क्रमिक बढ़ोतरी देखी जाएगी। आईएमडी ने अलग-अलग राज्यों के लिए निम्नलिखित पूर्वानुमान जारी किया है।

  • दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़: 18 मई से 23 मई के बीच इन राज्यों में लगातार लू (Heatwave) चलने की संभावना है।
  • उत्तर प्रदेश: यूपी के कुछ हिस्सों में 19 मई से 23 मई के बीच 'गंभीर लू' (Severe Heatwave) का प्रकोप रहेगा।
  • राजस्थान: यहां 17 मई से 23 मई के बीच अलग-अलग इलाकों में भीषण गर्मी पड़ेगी।
  • मध्य प्रदेश, विदर्भ और छत्तीसगढ़: इन राज्यों में भी अगले 4-5 दिनों तक लू जैसे हालात बने रहेंगे।
  • तेलंगाना: दक्षिण भारत के तेलंगाना में भी 17 से 21 मई के बीच हीटवेव का अलर्ट जारी किया गया है।

इससे पहले दिल्ली में शनिवार को अधिकतम तापमान 40.8°C और रविवार को भी पारा 40 डिग्री के पार दर्ज किया गया था। डॉक्टरों ने भी चेतावनी दी है कि रात के समय तापमान का सामान्य से अधिक रहना सेहत के लिए खतरनाक हो सकता है, इसलिए लोग दोपहर के वक्त अकारण घरों से बाहर निकलने से बचें और खुद को हाइड्रेटेड रखें।

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Published on:

17 May 2026 05:02 pm

Hindi News / Delhi / New Delhi / उत्तर और मध्य भारत में भीषण ‘लू’ का प्रकोप: दिल्ली में 45 डिग्री तक पहुंचेगा पारा, मौसम विभाग की चेतावनी

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