पहाड़ों में ‘मैगी’ बेचकर कमाए एक दिन में 24,000! इंस्टाग्राम पर वायरल हुआ वीडियो, लोग बोले- ‘छोड़ो कॉर्पोरेट जॉब, यहीं चलते हैं’

जहां एक तरफ लोग इस आइडिया की तारीफ कर रहे हैं, वहीं कुछ समझदार यूजर्स ने इसके गणित पर भी सवाल उठाए। लोगों का कहना था कि ₹24,000 कुल बिक्री है, न कि शुद्ध मुनाफा (Profit)। इसमें से मैगी, बटर, गैस, पानी, वहां तक पहुंचने का ट्रांसपोर्टेशन खर्च और डिस्पोजेबल बर्तनों की कीमत घटाने के बाद असल कमाई काफी कम होगी। इसके अलावा, कुछ यूजर्स ने वीडियो में दिखाई गई हाइजीन (साफ-सफाई) पर भी आपत्ति जताई। एक यूजर ने कमेंट किया, 'सब कुछ ठीक था भाई, लेकिन जब तुमने मैगी बनाने के लिए सीधे झरने (नदी) का पानी इस्तेमाल किया, वो सही नहीं था।'