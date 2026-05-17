Delhi CNG Price Hike: दिल्ली में फिर बढ़े सीएनजी के दाम, 2 दिन में दूसरी बार झटका

दिल्ली में सीएनजी फिर हुई महंगी (Photo-AI)
Delhi CNG Price Hike: देश की राजधानी दिल्ली में एक बार फिर सीएनजी के दाम बढ़ा दिए गए हैं। आपको बता दें कि दो दिन पहले ही सीएनजी की कीमत में दो रुपये बढ़े थे और अब दो दिन बाद ही एक बार फिर दाम बढ़ने से दिल्ली वाहन चालकों की चिंता बढ़ा दी है। इस बार कीमत में 1 रुपया प्रति किलो का इजाफा किया गया है, जिसके बाद अब सीएनजी 80.09 रुपये प्रति किलो हो गई है। बढ़ी हुई कीमतों का असर ऑटो, कैब और निजी वाहन चालकों की जेब पर सीधे तौर पर पड़ने वाला है।
शुक्रवार को सीएनजी के साथ- साथ पेट्रोल-डीजल की कीमत भी बढ़ी थी। तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमत में 3 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की थी। हालांकि सरकार ने कहा है कि देश में पेट्रोल, डीजल, सीएनजी और गैस की पर्याप्त सप्लाई मौजूद है और लोगों को घबराकर खरीदारी करने की जरूरत नहीं है। पेट्रोल की कीमत 94.77 से बढ़ाकर 97.77 रुपए प्रति लीटर और डीजल की कीमत 87.67 रुपए से बढ़ाकर 90.67 रुपए प्रति लीटर की गई।
आपको बता दें कि दिल्ली समेत NCR के कई शहरों में सीएनजी की कीमतों में बदलाव आया है। यहां देखें पूरी लिस्ट-
|क्र.सं.
|शहर का नाम (हिंदी)
|City Name (English)
|नई दर (₹/Kg)
|1
|दिल्ली (NCT)
|NCT of Delhi
|₹80.09/-
|2
|नोएडा
|Noida
|₹88.70/-
|3
|गाजियाबाद
|Ghaziabad
|₹88.70/-
|4
|मुजफ्फरनगर
|Muzaffarnagar
|₹88.58/-
|5
|मेरठ
|Meerut
|₹88.58/-
|6
|शामली
|Shamli
|₹88.58/-
|7
|गुरुग्राम
|Gurugram
|₹85.12/-
|8
|रेवाड़ी
|Rewari
|₹84.70/-
|9
|करनाल
|Karnal
|₹84.43/-
|10
|कैथल
|Kaithal
|₹85.43/-
|11
|कानपुर
|Kanpur
|₹91.42/-
|12
|हमीरपुर
|Hamirpur
|₹91.42/-
|13
|फतेहपुर
|Fatehpur
|₹91.42/-
|14
|अजमेर
|Ajmer
|₹89.44/-
|15
|पाली
|Pali
|₹89.44/-
|16
|राजसमंद
|Rajsamand
|₹89.44/-
|17
|महोबा
|Mahoba
|₹86.42/-
|18
|बांदा
|Banda
|₹86.42/-
|19
|चित्रकूट
|Chitrakoot
|₹86.42/-
|20
|हापुड़
|Hapur
|₹89.70/-
|21
|गौतम बुद्ध नगर
|Gautam Budh Nagar
|₹88.70/-
|22
|ग्रेटर नोएडा
|Greater Noida
|₹88.70/-
नोट- यह खबर अपडेट की जा रही है।
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