Delhi CNG Price Hike: दिल्ली में फिर बढ़े सीएनजी के दाम, 2 दिन में दूसरी बार झटका

Delhi CNG Price Hike: देश की राजधानी दिल्ली में एक बार फिर सीएनजी के दाम बढ़ा दिए गए हैं। आपको बता दें कि दो दिन पहले ही सीएनजी की कीमत में दो रुपये बढ़े थे और अब दो दिन बाद ही एक बार फिर दाम बढ़ने से दिल्ली वाहन चालकों की चिंता बढ़ा दी है। इस बार कीमत में 1 रुपया प्रति किलो का इजाफा किया गया है, जिसके बाद अब सीएनजी 80.09 रुपये प्रति किलो हो गई है। बढ़ी हुई कीमतों का असर ऑटो, कैब और निजी वाहन चालकों की जेब पर सीधे तौर पर पड़ने वाला है।