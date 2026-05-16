VIDEO: दिल्ली मेट्रो की लिफ्ट में लड़कियों के सामने बुजुर्ग ने की पेशाब, टोकने पर बोला- ‘जो करना है कर लो’

वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स का गुस्सा सातवें आसमान पर है। लोग दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) आणि दिल्ली पुलिस को टैग करके आरोपी बुजुर्ग के खिलाफ तुरंत एफआईआर दर्ज करने और सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। नेटिजन्स का कहना है कि जब मेट्रो स्टेशनों के चप्पे-चप्पे पर सीसीटीवी कैमरे और सुरक्षाकर्मी तैनात रहते हैं, तब भी अगर महिलाओं को ऐसी अभद्रता का सामना करना पड़े, तो इस सुरक्षा तंत्र का क्या फायदा? इस घटना ने एक बार फिर सार्वजनिक स्थलों पर महिलाओं के प्रति बढ़ते दुर्व्यवहार को उजागर किया है।