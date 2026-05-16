दिल्ली तक पहुंचे शुभेन्दु अधिकारी के PA के मर्डर की जांच के के तार, CBI की देर रात बड़ी छापेमारी

अब तक उत्तर प्रदेश और बिहार से कई संदिग्धों को हिरासत में लिया जा चुका है। जांच एजेंसियों का मानना है कि यह हत्या पूरी प्लानिंग के साथ प्रोफेशनल अपराधियों से करवाई गई थी। सीबीआई अब यह पता लगाने में जुटी है कि आरोपियों के बीच किस तरह संपर्क था, पैसा कहां से आया और हथियार कैसे पहुंचाए गए। जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपियों को अलग-अलग राज्यों से मदद मिल रही थी। दिल्ली में हुई हालिया रेड को भी इसी पूरे नेटवर्क से जोड़कर देखा जा रहा है। अब एजेंसी मोबाइल डेटा, बैंक रिकॉर्ड और कॉल डिटेल्स के जरिए इस साजिश के मुख्य आरोपी तक पहुंचने की कोशिश कर रही है।