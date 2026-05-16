कांग्रेस की ‘केरल फाइल्स’: आलाकमान से नजदीकी नहीं, जमीन से जुड़ाव जरूरी

पिछले कुछ वर्षों में कांग्रेस ने कई राज्यों में नेतृत्व को लेकर उठे असंतोष की बड़ी राजनीतिक कीमत चुकाई है। मध्यप्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया की नाराजगी ने कांग्रेस सरकार गिरा दी, जबकि राजस्थान में सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच लंबा टकराव सरकार के पूरे कार्यकाल पर भारी पड़ा। पंजाब में नेतृत्व परिवर्तन और आंतरिक खींचतान ने चुनावी नुकसान पहुंचाया, वहीं छत्तीसगढ़ में भी सत्ता और संगठन के बीच संतुलन को लेकर लगातार चर्चा होती रही। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि इन घटनाओं ने कांग्रेस नेतृत्व को यह समझाया कि केवल बड़े चेहरे या दिल्ली में मजबूत पकड़ रखने वाले नेताओं पर निर्भर राजनीति लंबे समय तक संगठन को स्थिर नहीं रख सकती। ऐसे में केरल मॉडल के जरिए पार्टी अब संगठन आधारित और जनाधार वाले नेतृत्व को प्राथमिकता देने का संकेत दे रही है।