दिल्ली-NCR में गर्मी बरसाएगी कहर, 44°C तक पहुंचेगा तापमान; इन जिलों में तेज हवाओं और धूल भरी आंधी का भी अलर्ट

18 मई को दिल्ली में गर्मी अपने चरम पर पहुंच सकती है। मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि कई इलाकों में तापमान 44 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। लगातार गर्म हवाएं चलने से लोगों को बाहर निकलने में काफी दिक्कत हो सकती है। दिनभर तेज धूप और गर्म हवा का असर रहेगा। न्यूनतम तापमान भी 25 से 27 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, जिससे रात में भी गर्मी महसूस होगी। वहीं, 19 मई को भी दिल्लीवालों को भीषण गर्मी से राहत मिलने के संकेत नहीं हैं। अधिकतम तापमान 41 से 43 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। मौसम विभाग के अनुसार इस दिन भी दिनभर गर्म और सूखी हवाएं चलती रहेंगी, जिससे हीट स्ट्रेस बढ़ सकता है।