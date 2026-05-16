Rain Alert: 16, 17 और 18 मई को 6 राज्यों में आंधी-बारिश का अलर्ट, Monsoon को लेकर भी IMD ने दी गुड न्यूज

Pre-Monsoon Rains: भारतीय मौसम विभाग (India Meteorological Department) ने यूपी, बिहार समेत देश के 6 राज्यों में मूसलाधार बारिश की संभावना जताते हुए अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों के लिए झारखंड में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं बिहार के 19 जिलों के लिए और हरियाणा के 8 जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है। भारतीय मौसम विभाग ने कहा कि जम्मू-कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में बारिश के साथ ओले भी गिर सकते हैं।