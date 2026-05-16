क्या विदेश यात्रा पर लगने वाला है नया टैक्स? PM मोदी ने देर रात दी बड़ी सफाई

PM Modi on Foreign Travel Tax: पश्चिम एशिया संकट और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के बीच विदेश यात्रा पर नए टैक्स या अतिरिक्त शुल्क लगाए जाने की खबरों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी तरह खारिज कर दिया है। शुक्रवार देर रात पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बयान जारी कर इन रिपोर्ट्स को पूरी तरह गलत बताया है।