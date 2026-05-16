CBI Abhay Chatbot: सीबीआई का असली नोटिस है या फर्जी? एआई बताएगा सच, जानें कैसे करें इस्तेमाल

CBI Abhay Chatbot Details: देशभर में बढ़ते साइबर फ्रॉड और डिजिटल अरेस्ट के मामलों के बीच सीबीआई ने ‘अभय’ नाम का एआई आधारित नोटिस वेरिफिकेशन सिस्टम लॉन्च किया है। इस प्लेटफॉर्म की मदद से लोग यह जांच कर सकेंगे कि उनके पास आया सीबीआई का नोटिस असली है या फर्जी। अपराधी अब लोगों को डराने और ठगने के लिए फर्जी नोटिस, नकली वीडियो कॉल और एआई तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं।